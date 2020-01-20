CHP'de kılıçlar çekildi: İstanbul'da koltuk savaşı

CHP'de gözler önümüzdeki günlerde yapılacak olan il başkanları seçimine çevrildi. 37. olağan büyük kongre için CHP içindeki güç savaşları şimdiden başladı. İstanbul'da seçilen yeni 19 ilçe başkanı Canan Kaftancıoğlu'na muhalif isimler. Kaftancıoğlu'nun rakibinin ise eski il başkanı Cemal Canpolat'ın olacağı iddia edildi.

CHP'nin İstanbul teşkilatında taşlar yerinden oynuyor. İstanbul İl Başkanlığı seçimi adeta güç savaşlarına dönüşecek. CHP 28-29 Mart'ta 37. olağan büyük kurultayını yapacak. Aralık ayında başlayan ilçe kongrelerinden sonra, önümüzdeki günlerde il kongrelerinin yapılması bekleniyor.

YENİ İLÇE BAŞKANLARI KAFTANCIOĞLU'NA MUHALİF

39 ilçenin 35'inde seçimler tamamlandı. İstanbul'da ilçe seçimlerinin ardından il başkanlığı seçimleri başlayacak. 19 ilçe başkanı yenilenirken, 16 ilçe başkanı yerini korudu.

CANAN KAFTANCIĞLU'NUN RAKİBİ BELLİ

Yenilenen ilçe başkanları Canan Kaftancıoğlu'na muhalif. İl kongresinde de bu yüzden güç savaşlarının yasanması bekleniyor. Canan Kaftancıoğlu'nun karşısına çıkacak kişinin ise eski İl Başkanı ve geçtiğimiz seçimi 7 oyla kaybeden Cemal Canpolat olacağı konuşuluyor.

Önümüzdeki ay yapılacak il kongresindeki en büyük rekabet Canpolat ve Kaftancıoğlu arasında yaşanacak.