CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu sesleri! Kaçınılmaz son olarak Kurultay işaret edildi

CHP'de 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Olağanüstü Kurultay hesapları yapılıyor. CHP'den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçeceğini ileri sürdü, “Kesinlikle bir Genel Başkan değişikliği yaşanacaktır'' iddiasında bulunan Çetin, Özgür Özel'in cumhuriyet tarihinin en kısa süre genel başkanlık yapan kişisi olarak tarihe geçeceğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN