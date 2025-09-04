CHP’de kayyum gerginliği! Özgür Özel, Gürsel Tekin’e randevu vermeyecek

04 Eylül 2025, Perşembe

Giriş: 04.09.2025 12:17
CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na görevlendirilen Gürsel Tekin ile genel merkezin arası gergin. Gürsel Tekin'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak randevu talep edecek. Özgür Özel ise randevu vermeyeceğini açıkladı. CHP'de bugün neler olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
