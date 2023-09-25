26 Eylül 2023, Salı
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CHP'de ittifaksız kaldık korkusu! CHP'li Soyer'den 'İYİ Parti blöf yapıyor' çıkışı: Organik bir durum değil
31 Mart 2024 yerel seçimlerine CHP ile İP kanlı bıçaklı giriyor. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ümit Özlale, katıldığı bir programda CHP'yi eleştirerek "Tunç Soyer’den daha iyiyim" imasında bulunmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarmasının İstanbul ve Ankara'ya yönelik bir hamle olduğunu söyledi. "Dört ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir'e talip olması çok anlaşılır bir durum değil" diyen Soyer, "Bana çok organik bir durum gibi gelmedi" diye konuştu.