CHP’de gündem: Şaibeli kurultay

CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında 38'inci Olağan Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturmaya değindi. ''Delegeler kurultaya şaibeli diyenlerin alınlarını karışladılar'' diyerek parti içine dönük mesajlar verdi. Partililere endişe etmeyin diye seslenen Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile bir tuttu. Tartışılacak açıklamalara imza attı.

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