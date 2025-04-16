16 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP’de gündem: Şaibeli kurultay
CHP’de gündem: Şaibeli kurultay

CHP’de gündem: Şaibeli kurultay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2025 09:57
CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında 38'inci Olağan Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturmaya değindi. ''Delegeler kurultaya şaibeli diyenlerin alınlarını karışladılar'' diyerek parti içine dönük mesajlar verdi. Partililere endişe etmeyin diye seslenen Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile bir tuttu. Tartışılacak açıklamalara imza attı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de gündem: Şaibeli kurultay
Fidan Gül adliyeye sevk edildi
Fidan Gül adliyeye sevk edildi
CHP’de gündem: Şaibeli kurultay
CHP’de gündem: Şaibeli kurultay
Sol siyasetin önemli isimlerinden biri
"Sol siyasetin önemli isimlerinden biri"
Önder’in doktorundan A Haber’e özel açıklamalar
Önder’in doktorundan A Haber’e özel açıklamalar
DEM’den ameliyat devam ediyor açıklaması
DEM'den ameliyat devam ediyor açıklaması
Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatı sona erdi
Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi
Güney Kıbrıs’ta plan ne? Bölgede gerilim artıyor
Güney Kıbrıs'ta plan ne? Bölgede gerilim artıyor
Vali Gül’den Önder’i ziyaret sonrası açıklama
Vali Gül'den Önder'i ziyaret sonrası açıklama
Sağlık Bakanı: Ana damarda yırtılma var!
Sağlık Bakanı: Ana damarda yırtılma var!
Önder hastalık sürecini böyle anlatmıştı!
Önder hastalık sürecini böyle anlatmıştı!
DEM Partililer hastanede
DEM Partililer hastanede
TBMM Başkanvekili Önder hastaneye kaldırıldı!
TBMM Başkanvekili Önder hastaneye kaldırıldı!
Daha Fazla Video Göster