CHP’de fotoğraf krizi sürüyor! Muharrem İnce ile Faik Öztrak karşı karşıya geldi

CHP yönetimi ile Muharrem İnce arasında fotoğraf tartışması sürüyor. CHP eski Milletvekili İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu fotoğrafta kendisinin olduğu bölümün makaslanarak servis edilmesine tepki göstermiş CHP yönetimini topa tutmuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'ye yanıt geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

"Sayın Muharrem İnce gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde Sayın Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu fotoğrafın kesilmesi ile ilgili 'partide bölücü kimmiş herkes gördü yorumunu' yaptı. Bu açıklamaya ilişkin değerlendirmeniz hedir?" sorusu üzerine Öztrak, camide çekilen bir fotoğraf ve video olduğunu belirtti.

Öztrak, "Eğer hakkaten buradan bir bölücülük, niza çıkarılmak isteniyorsa aynı durumun videoda da olması gerekir. Ben sordum, bu kesilmiş olan bir resim değil, bu o açıdan çekilmiş olan bir resim. Dolayısıyla Genel Başkanın ve etrafının o hali gözüküyor. Videoda ise etrafındaki diğer kimselerin de resimleri ortada. Ben bunu bir eleştiri fırsatı olarak görüp partiyi eleştirmeyi doğru bulmuyorum." dedi.

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