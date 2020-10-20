CHP'yi rahatsız eden cenaze töreni! Fotoğraflara 'İnce' sansürü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sözcü yazarı Bekir Coşkun'un cenazesine katıldı. Cenazeye katılanlar arasında CHP'nin son Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce de vardı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi internet sitesinde cenaze törenine katılım duyurusunda kullanılan fotoğrafta Muharrem İnce'ye yer verilmedi.

Üç yıldır gördüğü kanser tedavisinin ardından dün yaşamını yitiren Sözcü yazarı Bekir Coşkun, bugün defnedildi. Ankara'daki Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve kısa süre önce memleket hareketi başlatan CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce katıldı.

CHP'DEN İNCE'YE SANSÜR'

Cenaze namazında Kılıçdaroğlu ve İnce, en önde yan yana saf tutarken fotoğraflarda Kılıçdaroğlu yalnız görüntülendi. CHP'nin resmi internet sitesinden servis edilen fotoğraflarda Muharrem İnce'ye yer verilmemesi dikkat çekti.

Birçok basın yayın organında Kılıçdaroğlu ve İnce'nin yan yana görüntülenirken CHP'nin fotoğrafı İnce'nin kadraja alınmadığı bir kareyi tercih etmesi 'İnce'ye sansür' olarak yorumlandı.