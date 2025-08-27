27 Ağustos 2025, Çarşamba

CHP'de eylül sancısı! CHP'de kritik tarihler: 15 ve 21 Eylül

CHP’de eylül sancısı! CHP’de kritik tarihler: 15 ve 21 Eylül

Giriş: 27.08.2025 14:38
CHP'de aralık ayında “Genel Başkanlık” seçiminin de yapılacağı büyük kurultay var. Süreç devam ederken bir yandan da gözler kurultay davalarında. 38'inci Büyük Kurultay’ın iptaline yönelik dava 15 Eylül'de görülecek. İstanbul İl Kongresi davasında ise 21 Eylül'de mahkeme teknik inceleme yapacak.
