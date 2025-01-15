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CHP’de ağabey formülü devrede! Muhalif vekillere Sırat köprüsü uyarısı

CHP’de ağabey formülü devrede! Muhalif vekillere “Sırat köprüsü” uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 14:27
CHP'de gözler muhalif milletvekilerinin genel merkeze karşı yayımlayacağı bildiriye çevrilmişken, parti yönetimi ağabey formülünü devreye soktu. Bu kapsamda CHP'nin tecrübeli isimleri muhalifler ile görüşmeler gerçekleştiriyor. O görüşmelerde "Parti şu an Sırat köprüsünden geçiyor. Eleştiriniz itirazınız varsa bunu medya önünde dile getirmek yerine gelin genel başkanla görüşün" dedikleri öğrenildi.

CHP'de ağabey formülü devreye girdi. Muhalif milletvekilleri ile ikna görüşmeleri başladı.

CHP yönetimi, genel merkeze karşı bildiri hazırlığında olan muhalif milletvekillerini yakın markaja aldı.bu kapsamda önceki dönemde partide yöneticilik yapmış "ağabey" konumundaki isimler vekillerle tek tek ve gruplar halinde görüşüyor. Bildirinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

"PARTİ SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİYOR"

Partinin tecrübeli isimleri görüşmelerde "Parti şu an Sırat köprüsünden geçiyor. Eleştiriniz itirazınız varsa bunu medya önünde dile getirmek yerine gelin genel başkanla görüşün, kendi içimizde konuşalım.parti zarar görmesin." dedikleri öğrenildi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yaklaşık 50 milletvekilinin hazırladığı belirtilen bildiride Özgür Özel'in yönetim tarzına ve uyguladığı politikalara yönelik eleştiler olacak. CHP'deki gerilemeye dikkat çekilecek. Eğer ikna görüşmeleri sonuç vermezse bildiri uygun bir tarihte kamuoyu ile paylaşılacak.

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CHP’de ağabey formülü devrede! Muhalif vekillere Sırat köprüsü uyarısı
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