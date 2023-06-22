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CHP’de 81 il başkanından açıklama! Ne anlama geliyor? A Haber’de değerlendirdiler

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 12:44
CHP'de koltuk kavgası bir başka boyut kazandı. 28 Mayıs hezimetinin ardından koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çıkışı sonrası parti içi dengeler sarsılırken, 81 il başkanından da ortak açıklama geldi. İl başkanları yaptıkları açıklamada Kılıçdaroğlu'na adeta arka çıkarak kişilerle ilgili değil parti programı ile ilgili "değişim" dedi. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Aydın Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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