CHP’de 15 Temmuz gecesi yaşananlar! Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu ile konuşmasını anlattı

CHP yönetimini hedef alan sözleri sebebiyle partiden ihraç edilen ve Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı anlattı. O gece CHP liderini 4 kere aradığını, darbeyi kınaması gerektiğini söyleyen yılmaz, "Kılıçdaroğlu hep bekledi. En sonunda Abdullah Gül kınayınca, o da kınadı." dedi.

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