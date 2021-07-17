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CHP’de 15 Temmuz gecesi yaşananlar! Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu ile konuşmasını anlattı

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Giriş: 17.07.2021 16:18
Güncelleme:17.07.2021 16:18
CHP yönetimini hedef alan sözleri sebebiyle partiden ihraç edilen ve Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı anlattı. O gece CHP liderini 4 kere aradığını, darbeyi kınaması gerektiğini söyleyen yılmaz, "Kılıçdaroğlu hep bekledi. En sonunda Abdullah Gül kınayınca, o da kınadı." dedi.
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