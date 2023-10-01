CHP yandaşı Sancar fondaş Sözcü'de muhalefeti bombaladı!

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kanun Hükmü' belgesiyle FETÖ propagandası yapılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da skandal belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmeleri CHP fondaşı Sözcü TV'de değerlendiren yandaş Altan Sancar, "Muhittin Böcek, Ankara'ya gidiyor konu Altın Portakal değil; il başkanı arayışı... CHP ülke gündeminden bu denli kopuk" ifadelerini kullandı.