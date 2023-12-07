CHP yandaşı Fatih Portakal'dan canlı yayında rest: Muharrem İnce İzmir adayı olursa oy vermem!

Türkiye, kritik öneme sahip yerel seçimlere giderayak, bir yandan CHP'de yaşanan kaosu takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP fondaşı İsmail Saymaz'ın söz konusu Ekrem İmamoğlu ve Muharrem İnce görüşmesinde, İnce'ye İzmir adaylığı teklif edildiğini iddia etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP yandaşı Fatih Portakal, iddialara ilişkin "Kendisine güvenmiyorum. Oy vermem" ifadelerini kullandı.