17 Haziran 2023, Cumartesi
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CHP yandaşı Deniz Zeyrek'ten itiraf: CHP sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor
CHP'deki kavga itiraflar getirmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Deniz Zeyrek CHP'nin sosyal medyada paralı trollerinin olduğunu itiraf ederek bu trollerin gazetecilere saldırdığını söyledi. Deniz Zeyrek, "CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey." dedi. Takvim.com.tr daha önce CHP'nin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trol ağını gündeme getirmişti.