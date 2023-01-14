CHP yandaşı Can Ataklı ve FETÖ'cü hain Cevheri Güven 6'lı masanın kirli planını ifşa etti: Binlerce bürokrat kovulacak! Liste hazır

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanırken, kirli pazarlıklar da deşifre oluyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı ve firari FETÖ'cü Cevheri Güven, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının seçilmesi halinde çıkaracağı ilk kararnameyi açıkladı. MİT, Bakanlıklar, emniyet müdürlüğü, valilikler, kaymakamlıklara kadar binlerce bürokratı işinden edeceklerini söyleyen Can Ataklı, kuvvet komutanlarının, emniyet müdürlerinin, valilerin bir gecede değişeceğini söyledi. Ataklı, 6'lı masada çok etkili bir isimle konuştuğunu belirterek, "Çalışmalarını da tek tek yakından biliyor. 'Şu anda 9 bin kişilik liste hazır' dedi" bilgisini aktardı.