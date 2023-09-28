28 Eylül 2023, Perşembe
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CHP PM’de neler yaşandı? CHP’de Ünal Karahasan da adaylığını açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısında "Seçim sonuçları yeterince tartışılmadı" eleştirilerine tepki gösterdi. "Seçim sonuçlarını değerlendirmek için fırsat mı bıraktınız. Hemen seçim ertesi değişim de değişim dedeniz'' sözleri ile Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. CHP'de Kurultay yarışına bir isim daha katıldı. İşte CHP cephesinde yaşananlar…