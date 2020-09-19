CHP MYK’da ihraç sesleri! Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıktılar

“Atatürk” demeyi tercih etmiyorum sözleriyle tepki çeken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na CHP yönetimi sahip çıktı. CHP MYK’da Kaftancıoğlu’nun değil ona karşı sosyal medyada tepki gösterenlerin disipline verilmesi istendi.

CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'e atfen yalnızca "Gazi Mustafa Kemal" adını kullanmasına yönelik parti içinde tartışma sürerken pazarti yapılan CHP MYK'de konunun gündeme geldiği öğrenildi.

Toplantıda nasıl bir yol izleneceği tartışılırken bir MYK üyesinin Kaftancıoğlu'nun sözlerinde bir sorun olmadığını tam tersine sosyal medya hesaplarından Atatürk fotoğrafları paylaşanların ya da açıklama yapanların disipline verilerek uyarılmasını istediği belirtildi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bir süre MYK üyelerini dinleyerek sessiz kaldığı belirtilirken, parti yöneticilerine bu konuda açıklama yapılmaması ve sessiz kalınması yönünde talimat verdiği belirtildi. Alınan kararın il başkanlarına da sözlü olarak iletildiği ve tartışmaya girilmemesi yönünde uyarıldıkları kaydedildi.