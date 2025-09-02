02 Eylül 2025, Salı

CHP İstanbul kongresi iptal edildi! "CHP'yi CHP'liler yönetecek"
CHP İstanbul kongresi iptal edildi! CHP’yi CHP’liler yönetecek

CHP İstanbul kongresi iptal edildi! "CHP'yi CHP'liler yönetecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 23:05
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi’ndeki şaibe iddialarıyla ilgili açılan davada kritik karar çıktı. Mahkeme, kongreyi iptal ederek İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Yerine geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Ayrıca 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Şimdi gözler 15 Eylül’de yapılacak olağanüstü büyük kurultaya çevrildi. Çünkü o kurultayda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı sadece 18’di. Kararın ardından CHP yönetimi acil toplantıya çağrıldı, Ankara kulislerinde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor.
