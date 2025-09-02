CHP İstanbul kongresi iptal edildi! "CHP'yi CHP'liler yönetecek"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi’ndeki şaibe iddialarıyla ilgili açılan davada kritik karar çıktı. Mahkeme, kongreyi iptal ederek İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Yerine geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Ayrıca 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Şimdi gözler 15 Eylül’de yapılacak olağanüstü büyük kurultaya çevrildi. Çünkü o kurultayda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı sadece 18’di. Kararın ardından CHP yönetimi acil toplantıya çağrıldı, Ankara kulislerinde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN