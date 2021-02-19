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CHP- İP-HDP-PKK elebaşı aynı kelimeleri kullandı! Muhalefet terör örgütü ile aynı dilde buluştu

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Giriş: 19.02.2021 19:46
Güncelleme:19.02.2021 19:47
Terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 vatandaşımızı şehit etmesinin ardından muhalefet partileri, terör örgütü PKK ile aynı çizgide buluştu. CHP, İyi Parti ve HDP genel başkanları, terör örgütü elebaşı Duran Kalkan ile aynı dili kullandı ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Terör örgütü PKK Gara'da 13 vatandaşımızı şehit etti.
Muhalefet terör örgütü ile aynı dilde buluştu.
Hedefte ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK elebaşı Duran Kalkan ile neredeyse aynı cümleleri kurdu.

PKK elebaşlarından Duran Kalkan, "Bu saldırıyı mevcut iktidar yürüttü Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu'dur Gara saldırısının sorumluları" derken CHP Genel Başkanı Kılıçaroğlu ise "13 şehidimizi sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleriyle neredeyse PKK elebaşıyla aynı cümleleri kurdu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sanki PKK elebaşı ve Kılıçdaroğlu ile birlikte ağız birliği yapmışlarcasına "Sorumluluk siyasi irade olarak o talimatı veren Sayın Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

PKK'nın katlettiği şehitlerimiz için "PKK misafir edip bırakacak" diyen Pervin Buldan da, Gara konusunda "HDP, CHP, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek partileri ortak bir tavır aldı." dedi.

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