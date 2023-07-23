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CHP Halk TV'nin musluğunu kesti! Canlı yayında fesih tepkisi: Kılıçdaroğlu açıklama yapsın

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Giriş: 23.07.2023 14:15
CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında tavır alan Halk TV ile sözleşmesini iptal etti. Hemen hemen her medya kuruluşuna yandaş diyen Halk TV'nin CHP Genel Merkezi tarafından fonlandığı gözler önüne bir kez daha serildi. Gelirleri kesilen Halk TV ise saldırmaya başladı.
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