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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Giriş: 04.05.2025 15:19
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı
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