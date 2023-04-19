19 Nisan 2023, Çarşamba
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CHP fondaşı Merdan Yanardağ'dan akıllara durgunluk veren oy pusulası iddiası! Sosyal medyada gündem oldu: Kaybetme korkusu akıllarını almış
Türkiye her geçen gün seçimlere bir adım daha yaklaşırken, CHP yandaşı Merdan Yanardağ akıllara durgunluk veren bir iddiada bulundu. Yanardağ bilgisini "istihbaratıma dayalı" diyerek paylaşırken 2023 seçimlerinde kullanılan oy pusulalarına ilişkin iddiası sosyal medyada komik yorumlara neden oldu. İşte detaylar...