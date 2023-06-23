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CHP cephesinde değişim sesleri yükseliyor

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Giriş: 23.06.2023 14:44
CHP cephesinde değişim çağrılarının yükselmesinin ardından gözler muhalefete çevrildi. 2023 seçimlerinin ardından muhalefet seçmeninde oluşan öfke Kılıçdaroğlu'na yönlendi. Peki değişim çağrıları nasıl sonuçlanacak?
CHP cephesinde değişim sesleri yükseliyor
CHP cephesinde değişim sesleri yükseliyor
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