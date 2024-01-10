CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in hedefi öğretmenler! Canlı yayında küçümseyip aşağıladı...

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir katıldığı canlı yayında öğretmenleri küçümseyerek aşağıladı. Öğretmenler üzerinden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u hedef alan Emir'e sosyal medyadan tepki yağdı. Öğretmenler paylaşımların altında Emir'e yüklenirken "Önce küçümse, sonra kıvır. Sonra da herkesin yuttuğunu san" yorumları yapıldı. İşte canlı yayındaki o anlar...