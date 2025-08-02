02 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Cevdet Yılmaz’dan KKTC’ye güçlü mesaj: “Kalkınma mücadelesi bizim için milli meseledir”
Cevdet Yılmaz’dan KKTC’ye güçlü mesaj: Kalkınma mücadelesi bizim için milli meseledir

Cevdet Yılmaz’dan KKTC’ye güçlü mesaj: “Kalkınma mücadelesi bizim için milli meseledir”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2025 16:33
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen “Türkiye-KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin KKTC’ye yönelik çok boyutlu desteğini vurguladı. Yılmaz, aralarında itfaiye araçlarının da bulunduğu 29 hizmet aracının teslim edildiği törende, “KKTC’nin kalkınma mücadelesi, siyasi bağımsızlığı gibi milli meselemizdir” diyerek kararlılık mesajı verdi. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan afet yönetimine kadar birçok alanda Kıbrıs Türkü’nün yanında olduklarını belirten Yılmaz, kamu yönetiminden dijital altyapıya kadar kapsamlı destek programlarının devam ettiğini kaydetti. Teslim edilen araçlara ek olarak teknik ekipman, parmak izi sistemleri, mobil göç araçları ve dijital sistemlerin de kurumsal kapasiteyi güçlendirmek amacıyla KKTC’ye sunulduğunu açıkladı. Göç yönetimi, e-Kimlik projeleri ve sahil güvenlik botlarının onarımı gibi somut katkıların altını çizen Yılmaz, “Bu destekler günü kurtarmak için değil, KKTC’yi geleceğe hazırlamak içindir” dedi. KKTC’ye yönelik desteklerin bir tercih değil, tarihi ve kardeşlik temelinde zorunlu bir sorumluluk olduğunu söyleyen Yılmaz, “Türkiye olarak KKTC’nin yanında olmaya aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cevdet Yılmaz’dan KKTC’ye güçlü mesaj: Kalkınma mücadelesi bizim için milli meseledir
Çifte cinayet adım adım nasıl çözüldü?
Çifte cinayet adım adım nasıl çözüldü?
CHP’de tek adaylı kongreler mi?
CHP'de tek adaylı kongreler mi?
Özel, dış politika konusunda sürekli yanlışta
"Özel, dış politika konusunda sürekli yanlışta"
Bakan Yumaklı: Adıyaman tarımda marka şehir olacak
Bakan Yumaklı: “Adıyaman tarımda marka şehir olacak”
Cevdet Yılmaz’dan KKTC’ye güçlü mesaj!
Cevdet Yılmaz’dan KKTC’ye güçlü mesaj!
Çelik: Türkiye’ye silah çeken unsurları desteklediler
Çelik: “Türkiye’ye silah çeken unsurları desteklediler”
Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki!
Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki!
Evlilik teklifine evet dedi uçağı bir anda düştü!
Evlilik teklifine "evet" dedi uçağı bir anda düştü!
Alaçatı’da ünlü eğlence mekanında silahlı saldırı! Ünlü isim yaralandı
Alaçatı'da ünlü eğlence mekanında silahlı saldırı! Ünlü isim yaralandı
ABD-Rusya hattında nükleer gerilim!
ABD-Rusya hattında nükleer gerilim!
Kayseri, 2.5 yıl içinde hızlı trene kavuşacak
"Kayseri, 2.5 yıl içinde hızlı trene kavuşacak"
Çocuğunu kollarında kaybeden Gazzeli baba A Haber’e konuştu!
Çocuğunu kollarında kaybeden Gazzeli baba A Haber’e konuştu!
Daha Fazla Video Göster