Cevdet Yılmaz’dan KKTC’ye güçlü mesaj: “Kalkınma mücadelesi bizim için milli meseledir”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen “Türkiye-KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin KKTC’ye yönelik çok boyutlu desteğini vurguladı. Yılmaz, aralarında itfaiye araçlarının da bulunduğu 29 hizmet aracının teslim edildiği törende, “KKTC’nin kalkınma mücadelesi, siyasi bağımsızlığı gibi milli meselemizdir” diyerek kararlılık mesajı verdi. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan afet yönetimine kadar birçok alanda Kıbrıs Türkü’nün yanında olduklarını belirten Yılmaz, kamu yönetiminden dijital altyapıya kadar kapsamlı destek programlarının devam ettiğini kaydetti. Teslim edilen araçlara ek olarak teknik ekipman, parmak izi sistemleri, mobil göç araçları ve dijital sistemlerin de kurumsal kapasiteyi güçlendirmek amacıyla KKTC’ye sunulduğunu açıkladı. Göç yönetimi, e-Kimlik projeleri ve sahil güvenlik botlarının onarımı gibi somut katkıların altını çizen Yılmaz, “Bu destekler günü kurtarmak için değil, KKTC’yi geleceğe hazırlamak içindir” dedi. KKTC’ye yönelik desteklerin bir tercih değil, tarihi ve kardeşlik temelinde zorunlu bir sorumluluk olduğunu söyleyen Yılmaz, “Türkiye olarak KKTC’nin yanında olmaya aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

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