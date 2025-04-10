Cevdet Yılmaz KKTC’de temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Yüksek Mahkeme Binası ve Millet Kütüphanesi’nin temel atma törenine katıldı. Yılmaz, törene ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte KKTC Yüksek Mahkeme Binası ve Millet Kütüphanesi’nin temel atma törenine katıldık. Temel atma töreninin akabinde, yakında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi’nin yeni binalarında da incelemelerde bulunduk. Kurumların gücü, temsil ettikleri devletin vizyonunu yansıtır. Türkiye olarak, KKTC’nin kurumsal kapasitesini artıracak, halkına güven ve istikrar verecek her program ve projeyi en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Asırlarca Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için hizmet üretilecek bu kıymetli eserlerin hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyor; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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