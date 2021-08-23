25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çeşme'de gece kulübü önünde cinayet! 22 suçtan kaydı olan 3 kişi gözaltına alındı

Çeşme'de gece kulübü önünde cinayet! 22 suçtan kaydı olan 3 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2021 19:38
İzmir’in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon’un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 3 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, Alpay Kalyon bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler, otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.
Demirtaş’tan ortak aday iması
Demirtaş'tan "ortak aday" iması
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki
ANALİZ - 24 Ağustos2016... ’Fırat Kalkanı Harekatı’
ANALİZ - 24 Ağustos2016... 'Fırat Kalkanı Harekatı'
CHP’nin Kur’an-ı Kerim tahammülsüzlüğü!
CHP’nin Kur’an-ı Kerim tahammülsüzlüğü!
Gazi ve şehit yakınlarından CHP’ye tepki
Gazi ve şehit yakınlarından CHP’ye tepki
CHP’li İBB’nin kararına esnaftan sert tepki
CHP'li İBB'nin kararına esnaftan sert tepki
İstanbul İkitelli’de korkutan olay! Bina bir anda çöktü!
İstanbul İkitelli'de korkutan olay! Bina bir anda çöktü!
PKK Kazdağları’nı 17 gün önce hedef göstermişti
PKK Kazdağları'nı 17 gün önce hedef göstermişti
BBC özür diledi ama CHP ikna olmadı!
BBC özür diledi ama CHP ikna olmadı!
İstanbul İkitelli’de bina çöktü!
İstanbul İkitelli'de bina çöktü!
Kılıçdaroğlu İsrail ile seçim konuştu!
Kılıçdaroğlu İsrail ile seçim konuştu!
Daha Fazla Video Göster