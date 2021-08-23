Çeşme'de gece kulübü önünde cinayet! 22 suçtan kaydı olan 3 kişi gözaltına alındı

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon’un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada 3 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, Alpay Kalyon bıçaklanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler, otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.