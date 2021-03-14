Cerablus ve El Bab'a balistik füze saldırı! Halep'teki petrol kuyuları hedef alındı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi. Halep'in doğusuna yapılan füze saldırısında petrol kuyularının hedef alındığını ifade eden Nazif Karaman, saldırıda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

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