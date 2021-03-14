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Cerablus ve El Bab'a balistik füze saldırı! Halep'teki petrol kuyuları hedef alındı

A Haber
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Giriş: 14.03.2021 23:14
Güncelleme:14.03.2021 23:14
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi. Halep'in doğusuna yapılan füze saldırısında petrol kuyularının hedef alındığını ifade eden Nazif Karaman, saldırıda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

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