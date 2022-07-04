Cennet-ül Mualla Mezarlığı’na ziyaretçi akını! Kabe’ye yürüme mesafesinde

Peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice ile iki oğlunun mübarek mezarları, Mekke'de bulunan Cennet-ül Mualla kabristanında bulunuyor. Hacı adayları Kabe yakınındaki mezarlığı ziyaret edip dua ediyor. O noktadan gelişmeleri A Haber ekibinden Muhammed Emin Karadağ aktardı.

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