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Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki: Filistin’de bu sözler İsrail propagandası olarak görülür

Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki: “Filistin’de bu sözler İsrail propagandası olarak görülür”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 16:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik Filistin hassasiyetini sorgulayan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, “Cumhurbaşkanımız, Filistin için en gür sesle konuşan, en sağlam adımları atan liderdir. Özgür Özel’in bu çıkışlarının hiçbir dayanağı yoktur. Kimse de ciddiye almaz” dedi. Özel’in açıklamalarının Gazze’de İsrail propagandası olarak görülebileceğini belirten Çelik, “Filistin’de bu sözler duyulursa Gazzeliler, Özel’i İsrail’in söylemini tekrar eden biri olarak görür” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sadece güvenlik değil, siyasi ve ekonomik düzlemde de bölgede adım attığını belirten Çelik, Türkiye’nin Suriye ile iş birliği yaklaşımına muhalefetten gelen eleştirileri hatırlattı. Bugün açılan doğal gaz boru hattının da Türkiye’nin güvenlik odaklı yaklaşımını aşan geniş perspektifinin bir kanıtı olduğunu söyledi. CHP’nin dış politika konularındaki tutarsızlığını da eleştiren Çelik, Libya ve Mavi Vatan konularında yapılan açıklamaların Türkiye’nin çıkarlarıyla çeliştiğini vurguladı. “CHP gibi köklü bir partinin bu çizgiye düşmesi vahimdir” diyen Çelik, “Özgür Özel’in siyaset anlayışı zeminsiz, dayanaksız ve her geçen gün daha fazla savrulmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.
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Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki: Filistin’de bu sözler İsrail propagandası olarak görülür
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