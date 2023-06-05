05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çayın sofralara yolculuğu! Çay nasıl işleniyor?

Çayın sofralara yolculuğu! Çay nasıl işleniyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2023 16:59
Doğu Karadeniz'de özenle toplanan çay fabrikalarda işlenip satışa sunuluyor. Peki çay nasıl işleniyor? Sorunun cevabını çay fabrikasından A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de başkanlık yarışı mı?
CHP'de başkanlık yarışı mı?
Çayın sofralara yolculuğu!
Çayın sofralara yolculuğu!
Liderlerden Başkan Erdoğan’a övgü
Liderlerden Başkan Erdoğan’a övgü
İstinat duvarı çöktü! 5 araç hurda
İstinat duvarı çöktü! 5 araç hurda
Dünya Çevre Günü paylaşımı
Dünya Çevre Günü paylaşımı
Kruvaziyer turizmi hedef büyüttü!
Kruvaziyer turizmi hedef büyüttü!
Devir teslimde duygusal anlar!
Devir teslimde duygusal anlar!
CHP ’de A Takım açıklandı!
CHP 'de A Takım açıklandı!
Yeni Kabine’yle ilk toplantı! Masada neler var?
Yeni Kabine'yle ilk toplantı! Masada neler var?
Kırgızistan’da darbe girişimi!
Kırgızistan'da darbe girişimi!
Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
İşte A Takımı’n şifreleri
İşte A Takımı'n şifreleri
Daha Fazla Video Göster