Casusluk ağı mı siyasi mesaj mı? İsrail’den Suriye’de sinsi operasyon

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a yönelik gerçekleştirdiği şüpheli operasyonlar, kamuoyunda birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Özellikle Şam çevresinde seçilen iki kritik bölge dikkat çekti. A Haber canlı yayınına katılan Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, saldırıların kronolojik seyrini ve nedenlerini aktarırken, casusluk ve dinleme cihazlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bölgede son gelişmeleri takip eden AA Şam Muhabiri Muhammed Karabacak ise başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten İsrail’in, söz konusu sistemleri bulmada aciz mi kaldı? Diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.