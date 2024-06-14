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Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı! İade edilecekler mi? Tüm detaylar A Haber'de

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Giriş: 14.06.2024 18:35
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazayla ilgili Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un, Türkiye'nin iade talebi üzerine ABD'de yakalandığını açıkladı. Peki, canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu ABD tarafından iade edilecek mi? Tüm detaylar A Haber'de aktarıldı.
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Eylem Tok ve Cihantimur Tok iade edilecek mi?
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