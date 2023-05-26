26 Mayıs 2023, Cuma
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Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nun "sığınmacılar" iddiasını yalanladı! Plan bozuldu! Meğer halkı böyle kandırmışlar
8'li koalisyon 28 Mayıs seçimlerinde tabanı olmayan vatandaşlardan oy devşirmek için aylarca meydanlarda "sığınmacılar" hakkında birtakım vaatlerde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, aralarında FETÖ ile organik bağı bulunan Atilla Taş'ın da bulunduğu kişilerin sohbet odasında yaptığı konuşmayla milleti nasıl aldattıklarını bir bir anlattı. Kaftancıoğlu hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özdağ'ın sığınmacılar hakkında ileri sürdükleri sözlerin "oy devşirmek için söyleyenen siyasi yalanlar" olduğunu itiraf etti.