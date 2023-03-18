Çanakkale Zaferi’nin kahraman alayı: 57. Alay! Geri dönmeyi düşünmediler

108 yıl önce bir destanın parçası oldu onlar. Çanakkale'de bir ülkenin kaderi onların kahramanlıklarıyla belirlendi. Bir devri sona erdiren bu zaferde bir alaydan bahsedilir hep. 57. Alay'dan... İşte destanın kahraman alayı…

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