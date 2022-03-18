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Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Başkan Erdoğan açıkladı

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Giriş: 18.03.2022 18:05
(Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?) Türkiye dev projelerinde tarihi bir dönemeci daha aştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Her teknik özelliği ile farklı anlamlar taşıyor." dedi. Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden otomobil geçişlerinin 200 TL olacağını duyurdu. Ayrıca Başkan Erdoğan, açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin ilk hafta ücretsiz olacağını bildirdi. 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü' unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düştü.
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Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti
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