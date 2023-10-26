28 Ekim 2023, Cumartesi
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Can Ataklı'dan skandal ifadeler! "Hamas dinci terör örgütüdür"
CHP yandaşı Can Ataklı, sosyal medyada İsrail'in binlerce çocuk ve sivili katlettiği olaylarda, İsrail'i savunarak skandal ifadeler kullandı. Ataklı Hamas için, "Hamas dinci terör örgütüdür" dedi.