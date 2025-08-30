30 Ağustos 2025, Cumartesi
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı! Bakıcı ücretlerinde fahiş artış
Çalışan anne babaları en çok zorlayan konuların başında çocuklarının bakımı geliyor. Anneanne ya da babaanne desteği alabilenler şanslı ama iş bakıcı bulmaya gelince sıkıntılı bir süreç başlıyor. Güvenilir birini bulabilmek o zorluğun ilk aşaması. Ücret ise asıl sıkıntılı konu çünkü özellikle büyükşehirlerde bakıcı ücretleri fahiş rakamlara ulaştı.