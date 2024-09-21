Çağrı cihazları güvenlik zafiyetine dönüştü!

Lübnan'daki çağrı cihazı patlamaları, Hizbullah'ın güven duyduğu bu eski teknolojinin nasıl tehlikeli bir silah haline geldiğini gösteriyor. İşte akıllardaki senaryolar.

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