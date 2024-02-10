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Çağlayan saldırısında 48 tutuklama! İstanbul Adliyesi önündeki hain terör saldırısında gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 01:11
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.
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