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C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı

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Giriş: 25.01.2024 11:16
Milli Savunma Bakanlığı Kayseri'den eğitim için havalanan C-160 kargo uçağının arıza nedeniyle acil iniş yaptığını ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı
C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı
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