Büyükçekmece’de vahşi cinayet: Villaya gömülen Nametullah S.’nin amcası konuştu

Büyükçekmece’de boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu Nametullah S.’nin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Cesedi bulunan gencin amcası Ulamvevi Türkmen, yaşadığı şoku “Senin yeğeninin cesedini bulduk dediler, ben de şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim” sözleriyle anlattı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı öğrenildi. Cinayeti, gencin diğer amcası Cebrail K. ile yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K.’nın işlediği belirlendi. Cezaevinde bulunan Cebrail K., özel izinle savcıya verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Nametullah S.’nin villanın bahçesine darp edilerek öldürüldükten sonra gömüldüğü ortaya çıktı. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ulamvevi Türkmen, Türkiye’deki güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Allah polisten, savcıdan razı olsun” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

