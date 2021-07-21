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Büyükada'da defin yeri kalmadı! CHP'li İBB'den skandal çözüm: Kaçak mezarlık

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2021 10:39
Mezarlıkta defin yeri biten Büyükada Müslüman Mezarlığı için CHP'li İBB ormanlık alanda "kaçak" mezarlık alanı açmak istedi. Kazılan mezar yerleri Orman İşletme Ekipleri tarafından tek tek kapatıldı. Ada sakinleri ise duruma isyan etti. Ölülerimize saygı gösterilmiyor diyen vatandaşlar, "Büyükada'da yaşayan bir kişinin cenazesi Burgazada ya da ana karadaki mezarlıklara taşınmak isteniliyor. Yetkililer ise sorun karşısında vurdumduymazlığı oynuyorlar." açıklamasında bulundular.
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