Büyük Zafer’in 103. Yılı! Kütahya Dumlupınar Şehitliği’nde anma

Milli mücadelenin parolası ya istiklal ya ölümdü. Büyük Taarruz Gazi Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bugün o şanlı zaferin 103'üncü yıl dönümü. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Dumlupınar Şehitliği'nde anma törenleri yapıldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun izlenimlerini aktardı.

