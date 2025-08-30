30 Ağustos 2025, Cumartesi

Büyük Zafer'in 103. Yılı! Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nde anma

Büyük Zafer'in 103. Yılı! Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nde anma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 09:42
Milli mücadelenin parolası ya istiklal ya ölümdü. Büyük Taarruz Gazi Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bugün o şanlı zaferin 103'üncü yıl dönümü. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Dumlupınar Şehitliği'nde anma törenleri yapıldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun izlenimlerini aktardı.
