28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Büyük İstanbul mitingi | Atatürk Havalimanı doldu taştı! Türkiye Gazze’nin yanında…

Büyük İstanbul mitingi | Atatürk Havalimanı doldu taştı! Türkiye Gazze’nin yanında…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2023 16:01
İsrail’in Gazze’de bebeklere karşı açtığı savaş Türkiye karşı çıkıyor. Bugün İstanbul’da yapılan Büyük Filistin mitinginde Atatürk Havalimanı doldu taştı. Mazlumun yanında olan vatandaşlar akın akın mitinge gitti. Alanı dolduran kalabalık kameralara yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Gazze’nin yanında…
Türkiye Gazze’nin yanında…
Başkan Erdoğan miting alanında!
Başkan Erdoğan miting alanında!
İstanbul’da Gazze’ye selam!
İstanbul’da Gazze’ye selam!
Akın akın Fİlistin mitingine!
Akın akın Fİlistin mitingine!
A Haber Gazze sınırında!
A Haber Gazze sınırında!
Gazze yine bombardıman altında!
Gazze yine bombardıman altında!
Katliama gözünüzü kapatıp susamazsınız
"Katliama gözünüzü kapatıp susamazsınız"
Türkiye Gazzeli masumlar için ayakta!
Türkiye Gazzeli masumlar için ayakta!
Gazze’den yükselen çığlık!
Gazze'den yükselen çığlık!
Dünyanın vicdanı TÜRKİYE Gazze için ayakta!
Dünyanın vicdanı TÜRKİYE Gazze için ayakta!
Canlı yayında obüs atışları!
Canlı yayında obüs atışları!
Filistinli doktor acı haberi telefonda aldı!
Filistinli doktor acı haberi telefonda aldı!
Daha Fazla Video Göster