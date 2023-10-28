28 Ekim 2023, Cumartesi
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Büyük İstanbul mitingi | Atatürk Havalimanı doldu taştı! Türkiye Gazze’nin yanında…
İsrail’in Gazze’de bebeklere karşı açtığı savaş Türkiye karşı çıkıyor. Bugün İstanbul’da yapılan Büyük Filistin mitinginde Atatürk Havalimanı doldu taştı. Mazlumun yanında olan vatandaşlar akın akın mitinge gitti. Alanı dolduran kalabalık kameralara yansıdı.