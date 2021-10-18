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Bürokratlar üzerinden devleti tehdit eden CHP lideri ne yapacak?

A Haber
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Giriş: 18.10.2021 14:45
Güncelleme:18.10.2021 14:45
CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Bugün, Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği 18 Ekim. Bürokratlar üzerinden devleti tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün ne yapacağı merak ediliyor. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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