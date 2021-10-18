Bürokratlar üzerinden devleti tehdit eden CHP lideri ne yapacak?

CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Bugün, Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği 18 Ekim. Bürokratlar üzerinden devleti tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün ne yapacağı merak ediliyor. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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