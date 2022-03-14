Bu sene bolluk var! Aybar kar fırtınasının ardından İstanbul barajlarında rekor doluluk oranı!

İstanbul’da günlerce etkili olan Aybar kar fırtınası ardından barajlardaki doluluk oranı artışa geçti. İstanbul barajları % 84.29 oran ile son bir senenin en yüksek düzeyine geldi. Doluluk miktarı % 95 düzeylerine çıkan Elmalı Barajı'nda da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı sebebiyle barajlardaki doluluk oranı artmaya başladı. İSKİ verilerine göre doluluk oranı % 84.29 düzeyine çıkan İstanbul barajları, bu oran ile 2021 senesinin Nisan ayındaki % 80.82 doluluk oranını geride bırakarak son 1 senenin en yüksek düzeyine ulaştı.

10 BARAJDAN 9'U YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57.75 ile 9 barajın gerisinde kaldı. Anadolu yakasında bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

2 BARAJ YÜZDE 100 DOLU

İstanbul'da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı. İstanbul'a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajı'nda ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımında masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.

İSTANBUL BARAJLARI SON DURUMU

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 89.52

Alibey yüzde 78.29

Büyükçekmece yüzde 82.79

Darlık yüzde 93.59

Sazlıdere yüzde 57.75

Elmalı yüzde 95.73

Istrancalar yüzde 100

Kazandere yüzde 100

Pabuçdere yüzde 94.19

Terkos yüzde 81.17