Bu sefer Zoom'da değil yüz yüze! İmamoğlu'ndan Özel'e karşı bomba hamle! 81 il başkanını İstanbul'da topluyor...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle oturan Özgür Özel, vesayet altında genel başkanlık yapmaya çalışıyor. Özellikle İmamoğlu partideki kritik koltuklara kendine yakın isimleri yerleştirirken Özel'e karşı bir hamle daha yaptı. İmamoğlu Özgür Özel'in bilgisi olmadan 81 il başkanını İstanbul'a davet etti. Korsan toplantının İstanbul’da 5 yıldızlı lüks bir otelde her şey dahil şeklinde olacağı bildirildi. İşte detaylar...