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Bu nasıl bir psikopatlık! Gazze'de Nazi zulmü: Ölüm çukuru

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 11:35
Gazze katliamı 68 gündür sürüyor. Son gelen görüntüler ise kan dondurdu. A Haber Spikeri Cansın Helvacı o görüntülere canlı yayında tepki gösterdi. Helvacı, "Akılalmaz görüntüler, inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

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