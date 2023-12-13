Bu nasıl bir psikopatlık! Gazze'de Nazi zulmü: Ölüm çukuru

Gazze katliamı 68 gündür sürüyor. Son gelen görüntüler ise kan dondurdu. A Haber Spikeri Cansın Helvacı o görüntülere canlı yayında tepki gösterdi. Helvacı, "Akılalmaz görüntüler, inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

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