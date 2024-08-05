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BTK - Instagram görüşmesi başladı mı?

BTK - Instagram görüşmesi başladı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 13:29
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelineceğini belirterek, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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BTK - Instagram görüşmesi başladı mı?
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