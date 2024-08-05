05 Ağustos 2024, Pazartesi
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BTK - Instagram görüşmesi başladı mı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelineceğini belirterek, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.